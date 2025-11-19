پخش زنده
امروز: -
آتشسوزی گسترده در منطقه جنگلی الیت چالوس که از چند روز پیش آغاز شده و بخشهایی از پوشش گیاهی این ناحیه را درگیر کرده است، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی، در نشست با نمایندگان تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی، با اشاره به حضور مستمر و فعال سازمان از نخستین ساعات وقوع حادثه، گفت: نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با همراهی سه بالگرد و تلاش شبانهروزی برای مهار این حریق در حال فعالیت هستند، اما شعلهها به دلیل شرایط جوی و توپوگرافی منطقه چندین بار دوباره گسترده شدهاند.
ظهرابی افزود: همه محیطبانان مازندران، جنگلبانان و مدیران دو مجموعه در کنار نیروهای مردمی در میدان عملیات حاضر بودهاند و بیش از ده شبانهروز است که نیروهای محیطزیست و منابع طبیعی بدون وقفه در منطقه کار میکنند.
وی با اشاره به استفاده از تجهیزات هوایی اظهار کرد از همان ابتدا برای اعزام بالگرد با مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع هماهنگی شده است.
ظهرابی گفت: امکان استفاده از هواپیمای آبپاش سنگین بررسی شد، اما بهدلیل شرایط کوهستانی، خلبانان اعلام کردند کارایی این هواپیما در چنین توپوگرافی بسیار پایین و احتمال وقوع حادثه بالا است.
ظهرابی ضمن قدردانی از مشارکت مردم، گروههای داوطلب و نیروهای امدادی گفت: مردم محلی، کوهنوردان، هلالاحمر و یگانهای نظامی با ایثارگری در کنار ما بودند و نقش مهمی در کنترل حریق ایفا کردند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی با اشاره به فشار سنگین بر نیروهای عملیاتی افزود که پس از ده روز تلاش بیوقفه، نیروها خسته شدهاند و درخواست نیروی کمکی شده بود که بلافاصله نیروهای بیشتری از استانهای دیگر اعزام شدند.
ظهرابی در پایان خواستار بازتاب منصفانه واقعیتهای میدانی شد و تأکید کرد: محیطزیست و منابع طبیعی در این حادثه با تمام توان تلاش کردهاند و انتظار داریم روایت رسانهای بر اساس واقعیتهای صحنه عملیات باشد.