به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،ظهوری سرپرست نهاد کتابخانه‌های خراسان جنوبی در این مراسم گفت: تقریظ‌های رهبر معظّم انقلاب اسلامی بر سه کتاب تب ناتمام، خانوم ماه و همسفر آتش و برف، با موضوع جهاد و مقاومت، در بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و در جریان رویداد ملی قهرمان به صورت ویدئو کنفرانسی در بیرجند رونمایی شد.



شرافتی راد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اینکه کتاب نجات بخش بشریت است گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی مهد علمای بزرگ و پدران علم است باید به فرهنگ کتاب و کتابخوانی توجه ویژه شود.



نماینده مردم بیرجند، درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه کتاب هدیه‌ای برای نجات بشر است همان طور که قرآن برای همین منظور نازل شده است.



.هاشمی به رویداد ملی ایران جان از سوی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری استاندار خراسان جنوبی و صدا وسیمای استان اشاره کرد وگفت: از عوامل این رویداد قدر دانی می‌کنم، این رویداد ملی ایران جان برگ زرینی در تاریخ خراسان جنوبی بود.



همچنین در این مراسم ۵۰۰ جلد کتاب از سوی خانواده سردار شهید علی صمدیان به کتابخانه‌های عمومی شهر بیرجند اهدا شد؛ و از ۲۵ کتابدار، کتابخوان، حامی کتاب، خاناوده‌های شهید ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.





