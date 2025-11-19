پخش زنده
امروز: -
فاز نخست تصفیهخانه آب و فاضلاب ماکو تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در جریان بازدید میدانی فرماندار ماکو، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیهخانه و جمعی آوری فاضلاب ماکو ۷۱ درصد اعلام شد و مقرر گردید فاز نخست آن تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در محل پروژه تصفیهخانه آب و فاضلاب ماکو، از نزدیک در جریان آخرین روند پیشرفت عملیات عمرانی و تجهیزاتی این پروژه مهم زیرساختی قرار گرفتند.
در این بازدید، بخشهای مختلف طرح شامل خطوط انتقال، مخازن، حوضچهها و زیرساختهای پشتیبان بهصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، تا بهره برداری فاز اول ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و روند فعالیتها به مرحلهای رسیده است که تکمیل فاز نخست در بازه زمانی پیشبینیشده کاملاً قابل تحقق است.
تاجفر فرماندار شهرستان ماکو در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای مرتبط با آب و فاضلاب، تصفیهخانه ماکو را از پروژههای اساسی توسعه شهری و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی در منطقه دانست.