به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روشن مسئول بسیج اساتید استان گفت: جشنواره‌ی علمی پژوهشی شهید چمران هر ۲ سال به همت سزمان بسیج اساتید کشور با هدف ارتقائ علمی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، امسال در مرحله‌ی استانی ۶۵۰ اثر رسیده به دبیرخانه‌ی داوری و ۱۶ اثر برگزیده معرفی شدند که در این مراسم از آنها تجلیل شد.

حسن رحیمی گفت: در جشنواره امسال شرکت کنندگان به ارائه‌ی مقاله و تالیف کتاب در حوزه‌های علوم انسانی، هنر، علوم کشاورزی، علوم مهندسی، علوم پایه و نقدو نظریه پردازی سیاسی پرداختند.