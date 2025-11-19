پخش زنده
در مراسم اختتامیه سومین جشنواره استانی علمی پژوهشی شهید چمران که در دانشگاه ملی مهارت برگزار شد ۱۶ اثر برگزیده تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روشن مسئول بسیج اساتید استان گفت: جشنوارهی علمی پژوهشی شهید چمران هر ۲ سال به همت سزمان بسیج اساتید کشور با هدف ارتقائ علمی دانشگاهها برگزار میشود، امسال در مرحلهی استانی ۶۵۰ اثر رسیده به دبیرخانهی داوری و ۱۶ اثر برگزیده معرفی شدند که در این مراسم از آنها تجلیل شد.
حسن رحیمی گفت: در جشنواره امسال شرکت کنندگان به ارائهی مقاله و تالیف کتاب در حوزههای علوم انسانی، هنر، علوم کشاورزی، علوم مهندسی، علوم پایه و نقدو نظریه پردازی سیاسی پرداختند.