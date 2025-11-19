فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و انهدام سه باند سرقت مسلحانه، زورگیری و کلاهبرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سردار موقوفه‌ئی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۱۱ عضو این باند‌ها را شناسایی و دستگیر کنند. این افراد با استفاده از سلاح گرم اقدام به سرقت از سه واحد صنفی کرده بودند که در جریان دستگیری، دو قبضه سلاح و دو دستگاه خودروی سواری از آنان کشف شد.

وی افزود: برخی از متهمان علاوه بر سرقت، در فضای مجازی نیز مرتکب ۱۰ مورد کلاهبرداری شده‌اند. آنان با ارائه رسید‌های جعلی در سایت‌های خرید و فروش، اقدام به فریب اصناف و خرید حجم زیادی از کالا کرده و در مواردی نیز با تهدید مسلحانه از محل متواری می‌شدند.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر لزوم هوشیاری اصناف و شهروندان، از مردم خواست: در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به پلیس گزارش دهند تا از وقوع جرایم مشابه جلوگیری شود.