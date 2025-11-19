به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آزیتا بلالی اسکویی در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری استان با مجتمع مس سونگون با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، در رتبه پنجم کشور قرار دارد افزود: پارک علم و فناوری استان اکنون میزبان ۱۳ مرکز رشد مشترک، ۲ مرکز نوآوری، یک پردیس و ۴۷۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به نقش حیاتی پارک‌های علم و فناوری به عنوان حلقه اتصال صنعت و فناوری، بر ضرورت بهره‌گیری جدی از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی در صنایع کشور تأکید کرد و گفت: در صورت بی‌توجهی به این حوزه، صنایع ما توان رقابت در عرصه جهانی را از دست خواهند داد.

بلالی آذربایجان‌شرقی را از استان‌های پیشرو در ایجاد مراکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا معرفی کرد و افزود: اکنون حدود ۱۲۰ شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان فعالیت می‌کنند که برخی از آنها مجری پروژه‌های مهم ملی در این حوزه بوده‌اند.

وی همچنین از ظرفیت‌های مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب توسط پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: این مجتمع در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار واقع شده است و احداث برج فناوری و ایجاد ۶ سوله کارگاهی از اهداف آتی توسعه زیرساخت‌های که دو سوله از این تعداد در مرحله تکمیل قرار دارد و ۲ سوله دیگر نیز با استفاده از اعتبارات مالیاتی شرکت‌های نفت و گاز ساخته و تجهیز خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌ شرقی همچنین با اعلام آمادگی کامل پارک علم و فناوری برای همکاری با مجتمع سونگون از برگزاری رویداد‌های تخصصی تا استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه مس در پارک و نیز تأمین تجهیزات و نیاز‌های فناورانه مجتمع استقبال کرد و گفت: آماده همکاری در تمامی سطوح هستیم.

اصغر باقریان مدیر مجتمع مس سونگون در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تشریح وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این مجموعه گفت: هم‌اکنون سالانه حدود ۳۳۰ هزار تن کنسانتره مس و ۳ هزار تن کنسانتره مولیبدن در این مجتمع تولید می‌شود؛ رقمی که به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد بیش از ظرفیت اسمی مجتمع است.

وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از موفقیت‌های تولیدی مجتمع، نتیجه بهبود‌های حاصل از فعالیت‌های پژوهشی است اظهار کرد: تداوم تولید پایدار، بدون استمرار فرآیند‌های تحقیقاتی امکان‌پذیر نیست.

تفاهم‌نامه همکاری بین مجتمع سونگون ورزقان و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با محوریت توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی، با حضور مدیر مجتمع سونگون و رئیس پارک علم و فناوری استان به امضا رسید.