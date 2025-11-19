پخش زنده
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی اعلام کرد: در یک سال گذشته از مجموع ۸۶۰ هزار میلیارد ریال فروش محصولات دانشبنیان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تولیدات شرکتهای فعال در این استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آزیتا بلالی اسکویی در جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری استان با مجتمع مس سونگون با بیان اینکه آذربایجانشرقی از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان، در رتبه پنجم کشور قرار دارد افزود: پارک علم و فناوری استان اکنون میزبان ۱۳ مرکز رشد مشترک، ۲ مرکز نوآوری، یک پردیس و ۴۷۰ شرکت فناور و دانشبنیان است.
وی با اشاره به نقش حیاتی پارکهای علم و فناوری به عنوان حلقه اتصال صنعت و فناوری، بر ضرورت بهرهگیری جدی از فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی در صنایع کشور تأکید کرد و گفت: در صورت بیتوجهی به این حوزه، صنایع ما توان رقابت در عرصه جهانی را از دست خواهند داد.
بلالی آذربایجانشرقی را از استانهای پیشرو در ایجاد مراکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا معرفی کرد و افزود: اکنون حدود ۱۲۰ شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان فعالیت میکنند که برخی از آنها مجری پروژههای مهم ملی در این حوزه بودهاند.
وی همچنین از ظرفیتهای مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب توسط پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: این مجتمع در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار واقع شده است و احداث برج فناوری و ایجاد ۶ سوله کارگاهی از اهداف آتی توسعه زیرساختهای که دو سوله از این تعداد در مرحله تکمیل قرار دارد و ۲ سوله دیگر نیز با استفاده از اعتبارات مالیاتی شرکتهای نفت و گاز ساخته و تجهیز خواهد شد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی همچنین با اعلام آمادگی کامل پارک علم و فناوری برای همکاری با مجتمع سونگون از برگزاری رویدادهای تخصصی تا استقرار شرکتهای دانشبنیان مرتبط با حوزه مس در پارک و نیز تأمین تجهیزات و نیازهای فناورانه مجتمع استقبال کرد و گفت: آماده همکاری در تمامی سطوح هستیم.
اصغر باقریان مدیر مجتمع مس سونگون در مراسم امضای این تفاهمنامه با تشریح وضعیت کنونی و چشمانداز آینده این مجموعه گفت: هماکنون سالانه حدود ۳۳۰ هزار تن کنسانتره مس و ۳ هزار تن کنسانتره مولیبدن در این مجتمع تولید میشود؛ رقمی که به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد بیش از ظرفیت اسمی مجتمع است.
وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از موفقیتهای تولیدی مجتمع، نتیجه بهبودهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی است اظهار کرد: تداوم تولید پایدار، بدون استمرار فرآیندهای تحقیقاتی امکانپذیر نیست.
تفاهمنامه همکاری بین مجتمع سونگون ورزقان و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با محوریت توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، با حضور مدیر مجتمع سونگون و رئیس پارک علم و فناوری استان به امضا رسید.