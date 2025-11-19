پخش زنده
مرکز ملی آمار انگلیس در تازهترین گزارش اعلام کرد، تورم مواد غذایی از چهار و نیم درصد به چهار و ۹ دهم درصد افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس این آمار، در ماه اکتبر افزایش قیمت گوشت مرغ و گوشت گاو از جمله علتهای عمده افزایش تورم مواد غذایی در این کشور بوده است. تازهترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس درباره نرخ تورم همچنین نشان میدهد اگر چه تورم ماه اکتبر با اندکی کاهش به ۳.۶ درصد رسیده، اما با هدف گذاری و تعهد دولت که دو درصد است همچنان فاصله دارد. علت کاهش اندک نرخ تورم افزایش نیافتن بهای برق و گاز اعلام شده است.