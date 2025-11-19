کاشت درخت صلح با حضور استانداران خزر کاشت درخت صلح با حضور استانداران خزر کاشت درخت صلح با حضور استانداران خزر کاشت درخت صلح با حضور استانداران خزر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در حاشیه اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر، مراسم کاشت درخت صلح و دوستی با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، و استانداران پنج استان از کشور‌های همسایه برگزار شد.

استاندار گیلان در این مراسم با تأکید بر اهمیت تقویت مناسبات دوستانه و همکاری‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، گفت: این اقدام نمادی از اراده مشترک ما برای توسعه پایدار و ایجاد فضای همکاری صلح‌آمیز در حاشیه دریای خزر است.

در این برنامه همچنین مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان حضور داشتند و ضمن تبادل تجربیات، بر تقویت زیرساخت‌ها و فرصت‌های همکاری منطقه‌ای تأکید کردند.

مراسم کاشت درخت صلح و دوستی، به عنوان نماد دوستی و همبستگی میان استان‌های حوزه خزر، با هدف تثبیت روابط بلندمدت و توسعه تعاملات بین‌المللی برگزار شد.