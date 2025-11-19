پخش زنده
مراسم کاشت درخت صلح و دوستی، به عنوان نماد دوستی و همبستگی میان استانهای حوزه خزر، با هدف تثبیت روابط بلندمدت و توسعه تعاملات بینالمللی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در حاشیه اجلاس استانداران استانهای کشورهای حوزه دریای خزر، مراسم کاشت درخت صلح و دوستی با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان، و استانداران پنج استان از کشورهای همسایه برگزار شد.
استاندار گیلان در این مراسم با تأکید بر اهمیت تقویت مناسبات دوستانه و همکاریهای مشترک در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، گفت: این اقدام نمادی از اراده مشترک ما برای توسعه پایدار و ایجاد فضای همکاری صلحآمیز در حاشیه دریای خزر است.
در این برنامه همچنین مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند و ضمن تبادل تجربیات، بر تقویت زیرساختها و فرصتهای همکاری منطقهای تأکید کردند.
