رئیس بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان‌غربی گفت: باید ارزش مفاخر فرهنگی و ادبی را در زمان حیاتشان شناخت و ارج نهاد تا سرمایه‌های فرهنگی نسل‌های بعد حفظ و تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سعیدعضدالدین ملکی در ویژه برنامه رونمایی و معرفی آثار «علی صابر رضایی» که به‌مناسبت هفته کتاب در سالن جلسات بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان‌غربی برگزار شد، گفت: شهر ما با چندین انجمن ادبی فعال، بار دیگر جایگاه مهم خود را در عرصه فرهنگ و ادب کشور تثبیت کرده است. این انجمن‌ها با برگزاری نشست‌های نقد کتاب، شب‌های شعر و کارگاه‌های نویسندگی، بستری پرنشاط برای علاقه‌مندان ادب فارسی فراهم کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده عمق توجه مردم و مسئولان به ادبیات و میراث فرهنگی شهر است.

ملکی افزود: در همین راستا، بنیاد ایران‌شناسی کتابخانه تخصصی استان را در حوزه تاریخ‌پژوهی و استان‌شناسی راه‌اندازی کرده و این کتابخانه با ایجاد مرکز اسناد و تصاویر، بیش از ۸ هزار سند مرجع را گردآوری کرده و اکنون به یکی از منابع اصلی مورد استفاده اساتید، محققان و دانشجویان کشور تبدیل شده است.

ملکی بیان کرد: این مجموعه دارای نزدیک به ۴ هزار کتاب تخصصی و ۱۰ هزار فایل دیجیتال علمی است. دانشجویان می‌توانند تا سقف ۳۰ مقاله از این کتابخانه دریافت کنند.

رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجان‌غربی گفت: نکته قابل توجه آنکه دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور نیز تاکنون در تدوین ۱۲ پایان‌نامه با استفاده از منابع این مرکز مشارکت داشته‌اند که نشان از اعتبار علمی بین‌المللی این مجموعه دارد.

وی در ادامه گفت: «علی صابر رضایی» که از چهره‌های برجسته فرهنگی و ادبی شهر به شمار می‌آید، نیز در فهرست افتخارات این دیار قرار دارد و باید ارزش مفاخر را در زمان حیاتش شناخت و ارج نهاد تا سرمایه‌های فرهنگی نسل‌های بعد حفظ و تقویت شود.

رئیس بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان غربی بیان کرد: جامعه‌ای که به ریشه‌های فرهنگی و علمی خود احترام می‌گذارد، آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های بعدی می‌سازد. مفاخر و نخبگانی که عمر خود را صرف اعتلای نام ایران در عرصه‌های علم، ادب، هنر و اخلاق کرده‌اند، شایسته تکریم در زمان حیات‌شان هستند، نه تنها پس از رفتنشان.

وی گفت: تجلیل از مفاخر در قید حیات، نه تنها ادای دین به آنان است، بلکه در واقع احترام به خودمان و به فرهنگ ملی‌مان است. بگذاریم آنان ثمره زحماتشان را ببینند، عشق مردم را احساس کنند و با دلگرمی، چراغ معرفت را همچنان روشن نگاه دارند.