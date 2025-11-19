جابهجایی بیش از ۷ میلیون تن کالا از البرز
رئیس اداره حملونقل کالای استان البرز، از افزایش قابلتوجه صدور بارنامه و جابهجایی کالا در هفتماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: بارنامههای صادره در استان البرز با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، پرویزی اعلام کرد: در هفتماهه ابتدایی امسال، تعداد بارنامههای صادره در استان البرز با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود و بیش از ۷ میلیون تن کالا از مبدا این استان به سراسر کشور حمل شده است.
وی با اشاره به افزایش فعالیت ناوگان حملونقل افزود: این میزان جابهجایی کالا بیانگر افزایش تقاضای حمل، بهبود فرآیندهای نظارتی و ارتقای عملکرد شرکتهای حملونقل کالا در استان است.
پرویزی با تأکید بر اهمیت نقش استان البرز در شبکه حملونقل کشور خاطرنشان کرد: افزایش این آمارها نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای استان در حوزه حملونقل کالا است و تلاش میکنیم با بهبود زیرساختها و فرآیندها، خدماتی ایمنتر و سریعتر ارائه دهیم.