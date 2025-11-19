چهارده دانش‌آموز یکی از مدارس بابل به علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند که خوشبختانه پس از درمان مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل گفت: صبح امروز تعداد ۱۴ دانش‌آموز در پی انتشار گاز مونوکسیدکربن به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.

دکتر باقریان افزود: این دانش‌آموزان بلافاصله تحت معاینه و بررسی‌های اولیه تیم پزشکی قرار گرفتند و خوشبختانه حال عمومی همه آنها رضایت‌بخش ارزیابی شد.

وی با اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها گفت: پس از انجام اقدامات ضروری و اطمینان از سلامت کامل، تمام ۱۴ دانش‌آموز از بیمارستان مرخص شدند.