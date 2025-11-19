پخش زنده
چهارده دانشآموز یکی از مدارس بابل به علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند که خوشبختانه پس از درمان مرخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل گفت: صبح امروز تعداد ۱۴ دانشآموز در پی انتشار گاز مونوکسیدکربن به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.
دکتر باقریان افزود: این دانشآموزان بلافاصله تحت معاینه و بررسیهای اولیه تیم پزشکی قرار گرفتند و خوشبختانه حال عمومی همه آنها رضایتبخش ارزیابی شد.
وی با اطمینانبخشی به خانوادهها گفت: پس از انجام اقدامات ضروری و اطمینان از سلامت کامل، تمام ۱۴ دانشآموز از بیمارستان مرخص شدند.