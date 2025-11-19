به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار غلامی در جمع خبرنگاران از اجرای بیش از ۶۰۰ برنامه در هفته بسیج امسال خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در موضوعات مختلف و با مشارکت اقشار مختلف بسیج در سراسر استان یزد برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه از مجموع برنامه‌ها، ۱۰۷ برنامه شاخص و ۳۲ برنامه نیز محوری است، افزود: هفته بسیج از ۳۰ آبان‌ماه آغاز و تا ۶ آذرماه با شعار محوری «بسیج، مردم، اقتدار ملی» ادامه خواهد داشت.

وی مهم‌ترین برنامه‌های این هفته را، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تجلیل از الگو‌های برتر بسیج، برپایی نمایشگاه‌های اسوه و خدمت بی‌منت، اجرای رویداد‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، برگزاری همایش‌های سیاسی، اجرای شب‌شعر مقاومت، مسابقات فرهنگی و ورزشی و رزمایش بزرگ رضویون برشمرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، همچنین از تشییع پیکر شهیدان گمنام و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان یزد به عنوان دیگر برنامه‌های شاخص هفته بسیج در یزد یاد کرد و گفت این برنامه‌ها با هدف تبیین نقش مردم‌پایه بسیج و تقویت روحیه ایثار و مقاومت اجرا می‌شود.