به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صادق رمضان زاده به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این میزان تسهیلات برای خرید ماشین آلات عمرانی، ایجاد بازارچه، اجرای طرح‌های درآمدزایی و گردشگری و نیروگاه خورشیدی هزینه می‌شود.

وی افزود: پرداخت تسهیلات به صورت مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت طرح صورت میگیرد.

وی همچنین گفت: از ابتدای امسال نیز ۶۵۸ میلیارد تومان اعتبارات از سوی دولت به دهیاری‌های استان پرداخت شده است.

از ۷۱۴ دهیاری استان، ۶۳۳ دهیاری ارتقا درجه گرفتند و درجه بندی‌های جدید با امضای معاون عمرانی ابلاغ شده است.