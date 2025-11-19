پخش زنده
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۹ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد طرحهای پایدار در دهیاریهای استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ صادق رمضان زاده به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این میزان تسهیلات برای خرید ماشین آلات عمرانی، ایجاد بازارچه، اجرای طرحهای درآمدزایی و گردشگری و نیروگاه خورشیدی هزینه میشود.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به صورت مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت طرح صورت میگیرد.
وی همچنین گفت: از ابتدای امسال نیز ۶۵۸ میلیارد تومان اعتبارات از سوی دولت به دهیاریهای استان پرداخت شده است.
از ۷۱۴ دهیاری استان، ۶۳۳ دهیاری ارتقا درجه گرفتند و درجه بندیهای جدید با امضای معاون عمرانی ابلاغ شده است.