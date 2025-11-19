اعضای شورای اجرایی و شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، بر ضرورت تقویت نقش مرکز در پیوند دادن میراث ناملموس، سیاست‌گذاری فرهنگی و توسعه پایدار در منطقه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست شورای اجرایی و شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی که با حضور اعضای برجسته از کشورهای عضو و نمایندگان نهادهای ذی‌ربط امروز به شکل برخط در محل سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، به‌طور ویژه به بررسی گزارش مروری بر عملکرد مرکز در سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ و نیز پلان برنامه‌ای مرکز برای سال آینده اختصاص داشت.

این نشست ، با تصویب کامل گزارش عملکرد سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ و تأیید بدون‌قید و شرط برنامه‌ها و پروژه‌های سال آینده، به کار خود پایان داد.

در این نشست، مجموعه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که طی یک سال گذشته برای دوره ۲۰۲۴–۲۰۲۵ طراحی و اجرا شده بود، به‌تفصیل ارائه شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس جمع‌بندی نهایی جلسه، تمامی برنامه‌ها و پروژه‌ها بدون هیچ‌گونه تردید و ابهام، با بالاترین سطح تأیید از سوی شورای اجرایی و شورای حکام مواجه شد و اعضا، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر تداوم این رویکرد در سال‌های آینده تأکید کردند.

همچنین پلان برنامه‌ای و طرح اجرایی مرکز برای سال آینده که شامل مجموعه‌ای از ابتکارهای تازه در حوزه پاسداری، ظرفیت‌سازی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در کشورهای آسیای غربی و مرکزی است، به‌طور کامل مورد تصویب قرار گرفت و هیچ‌یک از پروژه‌های پیشنهادی با مخالفت یا تردید اعضا روبه‌رو نشد. این اجماع مثبت، نشانه‌ای روشن از اعتماد شورای حکام و شورای اجرایی به مسیر راهبردی و برنامه‌ریزی‌های مرکز تلقی شد.

ریاست نشست، بر اساس تفویض علی دارابی بعنوان رئیس شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران، توسط پروفسور ساجیدا حیدر وندال بر عهده گرفته و روند بررسی‌ها، جمع‌بندی‌ها و تصویب‌ها با مدیریت دقیق و حرفه‌ای وی انجام شد .

اعضای شورا در جریان این نشست، ضمن طرح دیدگاه‌های راهبردی خود، بر ضرورت تقویت نقش مرکز در پیوند دادن میراث ناملموس، سیاست‌گذاری فرهنگی و توسعه پایدار در منطقه تأکید کردند.

آتوسا مومنی، مدیرکل مرکز، در سخنانی با قدردانی از اعتماد و حمایت اعضای شورا گفت: مایه افتخار ماست که گزارش عملکرد یک‌ساله مرکز و نیز برنامه کار سال آینده، بدون هیچ‌گونه تردید و با بالاترین سطح تأیید به تصویب رسید. این اعتماد، هم برای من و هم برای همکارانم، همزمان هم دلگرمی است و هم مسئولیتی مضاعف؛ تا در خدمت‌رسانی به کشورهای عضو و جوامع میراث‌دار، مؤثرتر و منسجم‌تر عمل کنیم.

وی از دکتر دارابی به‌سبب حمایت‌ها و تفویض ریاست نشست، و از پروفسور ساجده حیدر وندال برای اداره الهام‌بخش و حرفه‌ای جلسه، صمیمانه قدردانی کرد و افزود: همراهی شورای اجرایی و شورای حکام نشان داد که مسیر انتخاب‌شده برای مرکز، مسیری مبتنی بر اعتماد متقابل، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت به پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در منطقه است.

در این نشست مقرر شد مرکز، در پرتو مصوبات جدید، گام‌های تازه‌ای برای تقویت نقش خود در شبکه مراکز مقوله دوم یونسکو و در خدمت به جوامع میراث‌دار منطقه بردارد.