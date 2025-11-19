به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، شورای راهبری هوش مصنوعی استان یزد امروز به ریاست استاندار تشکیل شد و در آن، گزارش اقدامات استان یزد در مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، کاربرد‌های هوش مصنوعی در نظام اداری، فرصت‌های هوشمندسازی در صنایع معدنی و فولاد استان یزد و همچنین ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی هوش مصنوعی در استان، از محور‌های اصلی بحث و تبادل نظر بود.

استاندار یزد با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی را از الزامات اساسی توسعه آینده استان یزد دانست و تأکید کرد باید با سرعت بیشتر برای استفاده هدفمند از این فناوری برنامه‌ریزی شود.

بابایی همچنین بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آموزش، توانمندسازی و اطلاع‌رسانی عمومی در این حوزه تأکید کرد و گفت: فراهم شدن این زیرساخت‌ها، مسیر توسعه و به‌کارگیری گسترده‌تر هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف استان یزد را هموار خواهد کرد.