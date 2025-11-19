پخش زنده
در نخستین روز از ثبت نام انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، علی لبیب ملی پوش و المپین دوچرخه سواری کشورمان برای عضویت در این کمیسیون ثبت نام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی لبیب ضمن ارایه معرفی نامه از فدراسیون، مدارک درخواستی و تکمیل فرم مربوطه برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ثبت نام و نامزدی خود را برای حضور در انتخابات آن اعلام کرد.
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ۲۸ آذرماه برگزار و فهرست داوطلبان واجد شرایط در تارنمای کمیته ملی المپیک اعلام و در اختیار رسانهها و فدراسیونها قرار گرفته و برای فدراسیونها ارسال نیز شده است.
زمان ثبت نام نامزدهای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک طی روزهای ۲۸ آبان تا ۸ آذر ماه (۶ روز کاری) از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بوده و ورزشکاران بر اساس فهرست اعلام شده میتوانند با به همراه داشتن معرفی نامه فدراسیون خود، کپی کارت ملی، کپی صفحات شناسنامه، عکس پرسنلی ۳*۴ و اصل شناسنامه یا کارت ملی با حضور در آکادمی ملی المپیک، سالن شهید طهرانچی اقدام به ثبت نام نمایند.