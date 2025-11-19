برنامه‌های «اگر آوینی بود»، با محوریت بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه، «کشیک سلامت»، با بررسی اقدامات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و «تهران ۲۰»، با بررسی وضعیت اقلیمی کشور و استحکام ساختمان‌های مسکونی، از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت چهارم برنامه «اگر آوینی بود»، امروز ساعت ۱۷:۳۰، با حضور دکتر شهریار زرشناس، استاد دانشگاه، از شبکه افق پخش می‌شود.

پخش این برنامه به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای روح‌الله عقیقی و با محوریت بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه، از ۷ آبان‌ ۱۴۰۴ در شبکه افق آغاز شده است.

«اگر آوینی بود» که در گروه معارف شبکه افق و با مشارکت مدیریت فضای مجازی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تولید شده است، به پرسشی تأمل‌برانگیز می‌پردازد: اگر سید شهیدان اهل قلم امروز در میان ما بود، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را چگونه روایت می‌کرد؟

برنامه زنده «کشیک سلامت»، با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از شبکه سلامت پخش می شود تا آخرین اقدامات و برنامه‌های این شورا در حوزه سلامت و امنیت غذایی کشور بررسی شود.

این برنامه امشب ساعت ۲۰ با حضور دکتر حسن امامی رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، پخش می شود.

در این برنامه، دکتر امامی رضوی به تشریح عملکرد، برنامه‌ها و چالش‌های پیش‌روی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی می‌پردازد و به موضوعاتی نظیر سیاست‌گذاری‌های کلان، هماهنگی بین‌بخشی، مداخلات ملی در حوزه امنیت غذایی و ارتقای سلامت عمومی اشاره خواهد کرد.

اجرای این برنامه را مصطفی مصطفوی بر عهده دارد.

«وضعیت اقلیمی کشور» و «استحکام ساختمان‌های مسکونی» دو موضوع اصلی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران، پخش می‌شود.

در بخش نخست، «سیداسکندر صیدایی»، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، تغییرات اقلیمی و وضعیت محیط‌زیست را تشریح خواهد کرد.

در بخش دوم برنامه نیز، «احمد کرمی‌راد»، کارشناس مسکن و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی، به همراه «محمدامین صالحی»، عضو هیئت‌مدیره شهرک پرند، استحکام ساختمان‌های مسکونی را بررسی می‌کنند.