پخش زنده
امروز: -
از فعالیت یک واحد آلاینده و غیرمجاز تولید زغال در خمینی شهرجلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر گفت:در پی دریافت شکایات مردمی و پیگیریهای کارشناسان این اداره، یک کارگاه غیرمجاز تولید زغال در بلوار الغدیر خمینیشهر که با انتشار گسترده ذرات و گازهای آلاینده موجب آلودگی شدید هوا و نارضایتی ساکنان منطقه شده بود، شناسایی و مهر و موم شد.
مهدی صادقی افزود: مسئول این واحد صنفی باوجود دریافت اخطار، از ورود کارشناسان به محل جلوگیری کرد و پس از سه مرحله اخطار و با حکم قضایی و پیگیریهای اداره حفاظت محیط زیست، درب کارگاه گشوده و کورههای فعال مهر و موم شد.
وی با اشاره به اینکه تولید زغال از فعالیتهای قدیمی، اما آلاینده در خمینیشهر است، ادامه داد: برخی افراد سودجو، از اراضی و باغهای رها شده برای این فعالیت استفاده میکنند، که به یکی از منابع اصلی آلودگی هوا در شهرستان و غرب اصفهان تبدیل شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه در دو ماه گذشته برای رفع آلودگی، پس از پایش صورت گرفته به چندین واحد تولید زغال اخطار داده شده است، افزود: نظارتها همچنان ادامه دارد و با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی میشود.