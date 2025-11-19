به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ماشاالله تویسرکانی رئیس زندان کهنوج گفت: در ایام معنوی فاطمیه و با هدف ایجاد زمینه بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه، مجموعه‌ای از ارفاقات قانونی با حمایت دادستان شهرستان کهنوج در این زندان اجرا شد که طی آن، شماری از زندانیان مشمول تسهیلات قانونی قرار گرفتند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، ۶۸ نفر با بهره‌مندی از مرخصی، ۳۹ نفر با پایان حبس، ۳۵ نفر از طریق اشتغال به کار، ۱۲ نفر با استفاده از آزادی مشروط و ۸ نفر نیز با پابند الکترونیکی از تسهیلات قانونی برخوردار شدند.

رئیس زندان کهنوج، با قدردانی از حمایت مقامات قضایی، اجرای این تسهیلات را گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت روند اصلاح و بازگشت مددجویان به زندگی سالم عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند در ادامه نیز تداوم یابد.