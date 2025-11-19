پخش زنده
هواشناسی استان درباره آلودگی هوا برای دومین بار در هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور دومین هشدار سطح زرد در هفته جاری درباره آلودگی هوا اعلام کرد: از فردا پنجشنبه تا روز سهشنبه هفته آینده به علت پایداری و رکود نسبی جو، غلظت آلایندهها افزایش مییابد و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات پایانی شب تا قبل از ظهرها، پیش بینی میشود.
براین اساس این شرایط به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، شهر اصفهان، برخوار (دولت آباد)، شاهین شهر و میمه را در بر میگیرد.
هواشناسی استان همچنین در خصوص افزایش غلظت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس هشدار داد و اعلام کرد: در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی، احتمال افزایش تعداد مراکز آلوده و رشد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای همه گروهها پیش بینی میشود.
هواشناسی استان بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوختهای فسیلی، کنترل فعالیتهای صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز و کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی به منظور تصمیم و تدابیرلازم برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرد.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند.