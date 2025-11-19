موانع قانونی دهیاریهای شهرستانهای آذرشهر و اسکو با حضور جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و علی قربانی معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قربانی مدیر عامل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این نشست از پرداخت تسهیلات کم بهره به دهیاری‌ها برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در روستا‌ها خبر داد و افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با بانک‌های عامل، دهیاری‌ها تا پنج برابر تفریغ بودجه از بانک‌ها تسهیلات کم بهره دریافت می‌کنند.

جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت بازنگری در قانون دهیاری‌ها تاکید کرد و گفت: دهیاری‌ها با برخی مشکلات و موانع قانونی رو‌به‌رو هستند و به منظور توانمندسازی و حمایت از دهیاری‌ها باید قوانین دهیاری‌ها بازنگری شود.