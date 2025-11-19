مسابقه زنده هندبال بارسلونا و پاری سن ژرمن و فینال شمشیربازی انفرادی نمایندگان کشورمان، امشب از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هندبال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶_۲۰۲۵، امشب دیدار حساس دو تیم بارسلونا و پاری سن ژرمن را به صورت زنده پخش خواهد کرد.

تیم‌های هندبال بارسلونا و پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۲۳:۱۵، به مصاف هم می‌روند.

شبکه ورزش در چارچوب ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و در دوازدهمین روز از این رقابت‌ها، رقابت نمایندگان کشورمان در شمشیربازی انفرادی اسلحه سابر را به صورت مستقیم پوشش می دهد.

نمایندگان کشورمان در بخش انفرادی شمشیربازی سابر، امشب از ساعت ۱۹ به صورت زنده و با گزارشگری اختصاصی وبروی حریفان خود روی پیست می‌روند.

در اسلحه سابر که ایران امید بسیاری به کسب مدال دارد، علی پاکدامن و محمد فتوحی نمایندگان کشورمان با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.