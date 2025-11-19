رقابتی سه روزه برای ساخت بازیهای مسئله محور در گلستان
رویداد هکاتون بازیهای جدی یکی از سه بخش اصلی هفتمین دوره جایزه بازیهای جدی رویداد هفت خوان است که از ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه به میزبانی پارک علم و فناوری استان گلستان برگزار میشود.
هکاتون بازیهای جدی یک رویداد بازیسازی سهروزه است که با هدف ایدهپردازی و تجربه ساخت یک بازی جدی برگزار میشود.
در این بخش شرکت کنندگان پس از اعلام فراخوان و ثبتنام، در روز برگزاری به رقابت میپردازند و علاوه بر منتورهای خبره در حوزه تولید و طراحی بازی، منتورهای تخصصی با توجه به مسئله و دغدغه حامی نیز حضور دارند.
بازیهای توسعه دادهشده نهایتا تا نسخه دِمو، تجربه و ایده اولیه ساخت یک بازی جدی در موضوع مطرح شده هستند.
هکاتون بازیهای جدی طی چهار دوره گذشته در موضوعات درمان اوتیسم و تعامل با بیماران اوتیستیک، ترویج فرهنگ مصرف منطقی دارو، آموزش زبان انگلیسی (برای کودکان، نوجوانان و ناشنوایان)، مهارتهای زندگی: انتخاب آگاهانه و مواجهه با بیماری کرونا و استعدادیابی و توانمندسازی با رویکرد شناختی برگزار و با استقبال قابل توجه مخاطبان و حامیان مواجه شده است.
انتظار میرود هفتمین دوره این رویداد نیز با توجه به موضوع، حامیان و تعداد استانهای میزبان، مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گیرد. علاوه بر جایزه نقدی که از طرف حامیان اعطا میشود، بازیهای منتخب برای سرمایهگذاری تعقیبی و تجاریسازی مدنظر قرار خواهند گرفت.
علاقهمندان به شرکت در این رویداد، میتوانند از این لینک
برای ثبتنام اقدام کنند.