به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هکاتون بازی‌های جدی یک رویداد بازی‌سازی سه‌روزه است که با هدف ایده‌پردازی و تجربه ساخت یک بازی جدی برگزار می‌شود.

در این بخش شرکت کنندگان پس از اعلام فراخوان و ثبت‌نام، در روز برگزاری به رقابت می‌پردازند و علاوه بر منتور‌های خبره در حوزه تولید و طراحی بازی، منتور‌های تخصصی با توجه به مسئله و دغدغه حامی نیز حضور دارند.

بازی‌های توسعه داده‌شده نهایتا تا نسخه دِمو، تجربه و ایده اولیه ساخت یک بازی جدی در موضوع مطرح شده هستند.

هکاتون بازی‌های جدی طی چهار دوره گذشته در موضوعات درمان اوتیسم و تعامل با بیماران اوتیستیک، ترویج فرهنگ مصرف منطقی دارو، آموزش زبان انگلیسی (برای کودکان، نوجوانان و ناشنوایان)، مهارت‌های زندگی: انتخاب آگاهانه و مواجهه با بیماری کرونا و استعدادیابی و توانمندسازی با رویکرد شناختی برگزار و با استقبال قابل توجه مخاطبان و حامیان مواجه شده است.

انتظار می‌رود هفتمین دوره این رویداد نیز با توجه به موضوع، حامیان و تعداد استان‌های میزبان، مورد توجه گسترده مخاطبان قرار گیرد. علاوه بر جایزه نقدی که از طرف حامیان اعطا می‌شود، بازی‌های منتخب برای سرمایه‌گذاری تعقیبی و تجاری‌سازی مدنظر قرار خواهند گرفت.