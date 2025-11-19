بازرسان اداره‌کل استاندارد استان تهران در جریان بازرسی از واحدهای تولید بتن، یک واحد تولیدی فاقد مجوز استاندارد را شناسایی و خط تولید آن را توقیف کردند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از اداره‌ کل استاندارد استان تهران؛ بازرسان این اداره‌ کل با هدف نظارت بر کیفیت فرآورده‌های بتنی، از چند واحد تولیدی در منطقه صفادشت بازدید کردند. این بازرسی‌ها با همکاری بازرسان انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران انجام شد.



در جریان این پایش، مشخص شد واحدی با نام تجاری «البرز بتن» بدون دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد، اقدام به تولید محصولات بتنی غیراستاندارد کرده است. بنابراین خط تولید این واحد تولیدی توقیف شد.

براساس این گزارش؛ با استناد به ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، روند توقیف این واحد‌ها در دستور کار قانونی قرار گرفته و پرونده تخلفات نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال شد.



گفتنی است؛ در استان تهران، ۱۲۷ واحد تولیدکننده بتن استاندارد با مجوز معتبر از اداره‌کل استاندارد استان تهران مشغول به فعالیت‌ هستند.