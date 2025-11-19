\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u060c \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u00ab\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0644\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0639\u0642\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n