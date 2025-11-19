به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار سمیرم گفت: طرحگاوداری ۱۰ هزار راسی با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار یکی از مهم‌ترین طرح‌های اشتغال‌زایی و تولیدی شهرستان محسوب می‌شود که در مرحله آغاز فعالیت خود با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۵ نفر آغاز شده و با بهره‌برداری کامل، زمینه اشتغال ۳۴۵ نفر را فراهم خواهد کرد.

محمود مسلم زاده افزود: این طرح بزرگ افزون بر توسعه بخش کشاورزی منطقه، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد شهرستان و افزایش تولید محصولات دامی ایفا خواهد کرد.

وی بیان کرد: در کنار این گاوداری صنعتی علاوه بر تولید شیر و دیگر محصولات دامی صنایع وابسته هم احداث خواهد شد.