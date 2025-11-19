رئیس‌جمهور با اهدای لوح تقدیر و تندیس سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت از حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دلیل تلاش‌های وی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از این تقدیرنامه که به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور رسیده، آمده است: حمایت از خانواده و پویایی جمعیت، نه تنها یک سیاست، بلکه جوهره پایداری و تداوم هویت ملی ماست.

در این نامه با اشاره به اینکه خانواده ستون پرافتخار ایران است، بر اهمیت نقش آن در پرورش نسل‌های مؤمن و متعهد تأکید شده است.

این تقدیر در جریان برگزاری سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت صورت گرفت که روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مقامات کشوری و فعالان حوزه جمعیت در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این رویداد، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه به عنوان یکی از برگزیدگان در بخش مدیران انتخاب شد.

در متن لوح تقدیر رئیس‌جمهور خطاب به دکتر خسروپناه، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در زمینه جوانی جمعیت، آمده است: امروز بیش از هر زمان، صیانت از خانواده و جوانی جمعیت، وظیفه‌ای دینی و ملی است.

دکتر پزشکیان در این نامه، عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت مدیریت دکتر خسروپناه در این حوزه را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که با تلاش‌های صادقانه و حضور ارزشمند وی، مسیر ترویج و تحقق سیاست‌های خانواده‌محور با جدیت دنبال شود.

این جایزه به منظور تشویق و حمایت از افراد و نهاد‌های فعال در زمینه ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده اهدا می‌شود. تندیس اهدایی نیز که نمادی از نقشه ایران و برگ سبزی بر فراز آن است، مزین به عبارت «ایران من جوان بمان» و عنوان «سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت» است.