وزش باد شدید در سواحل و فراساحل بوشهر ادامه دارد
هواشناسی بوشهر از تداوم وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی تا روز جمعه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی تا روز جمعه، سواحل و فراساحل استان مواج پیشبینی میشوند.
هادی سالاری افزود: در این مدت وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، پدیدههای غالب در سطح استان خواهند بود.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و روی دریا گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر، در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
به گفته سالاری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۲۲، مد اول ساعت ۰۷:۵۰ جزر دوم ساعت ۱۲:۲۱ و مد دوم ساعت ۱۹:۱۲ دقیقه خواهد بود.