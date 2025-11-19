پخش زنده
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و دبیر ستاد جوانی جمعیت استان، ابلاغ دستورالعمل «بازنشستگی مادران شاغل با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت» از سوی صندوق بازنشستگی کشوری را گامی مهم در حمایت از زنان شاغل و سیاستهای تقویت خانواده دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه حیدری با اشاره به اجرای بند «ت» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، مادران شاغلی که از زمان لازمالاجرا شدن قانون صاحب فرزند شدهاند، میتوانند با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و رعایت شرط سنی، از امکان بازنشستگی زودتر بهرهمند شوند.
وی افزود: مطابق قانون، مادران شاغل به ازای هر فرزند از یک سال کاهش سن بازنشستگی برخوردار میشوند و این میزان برای فرزند سوم و بیشتر به یک و نیم سال برای هر فرزند افزایش مییابد.
دبیر ستاد جوانی جمعیت استان قم تصریح کرد: حداقل سن بازنشستگی برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دارای دو فرزند ۴۱ سال و برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰
سال تعیین شده است؛ مشروط بر آنکه حداقل ۲۰ سال سابقه قابل قبول در صندوق بازنشستگی کشوری داشته باشند.
فاطمه حیدری این اقدام را تسهیلکننده نقشآفرینی مادران در خانواده» و «پاسخی عملی به دغدغههای زنان شاغل» دانست و تأکید کرد: استان قم همچون گذشته در اجرای سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشگام و همراه مادران شاغل خواهد بود.