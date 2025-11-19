استقبال از قهرمانان طلایی مسابقات جوجیتسو امارات در بردسکن
مراسم استقبال از صاحبان دو مدال طلای مسابقات جوجیتسو امارات امروز در بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسابقات جهانی Jiu-Jitsu World Youth Championship ۲۰۲۵ با حضور بیش از ۱۰ هزار شرکتکننده از ۱۳۰ کشور جهان در شهر ابوظبی امارات برگزار شد و دو ورزشکار بردسکنی به عنوان نمایندگان ایران موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.
در این رقابتها، ابوالفضل نجفی در وزن ۵۰- کیلوگرم با پشت سر گذاشتن حریفان خود به مدال طلا دست یافت. همچنین ندا بادبان در وزن ۴۰ کیلوگرم با پیروزی در دیدار فینال مقابل نماینده کشور میزبان، مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.
مراسم استقبال از این دو ورزشکار امروز به همت اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، هیئتهای ورزشی و خانواده ورزشکاران در ورودی شمالی شهر بردسکن،برگزار شد.
رضا غلامی رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن در حاشیه این مراسم گفت: قهرمانی ابوالفضل نجفی و ندا بادبان در مسابقات بینالمللی ابوظبی نشاندهنده ظرفیت و توانمندی بالای ورزشکاران شهرستان است. این موفقیتها نتیجه تلاش مستمر ورزشکاران، حمایت خانوادهها و زحمات مربیان دلسوز حسین برزین، خانم طاهرنژاد و محبی است.
با این موفقیت ارزشمند، بردسکن بار دیگر نام خود را در عرصه ورزش جهانی مطرح کرد و امیدها برای حضور پررنگتر ورزشکاران این شهرستان در رقابتهای بینالمللی افزایش یافته است.