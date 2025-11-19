پخش زنده
نشست علمی «تحولات بزه سرقت در پرتو تحولات قوانین و علوم جنایی» در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست علمی «تحولات بزه سرقت در پرتو تحولات قوانین و علوم جنایی» در دانشگاه یزد با محورهای چالشهای بزه سرقت در مرحله تحقیقات مقدماتی، سیاست جنایی سرگردان در قبال بزه سرقت، سیاست جنایی تشتت گرا در بحث قابلیت گذشت در جرم سرقت؛ از قانون مجازات عمومی تا قانون مجازات اسلامی، بازخوانی مفهوم قطع ید در پرتو آموزههای جدید جرم شناختی، مطالعه تطبیقی مفهوم سرقت در حقوق ایران و فرانسه، خوانشی نو از رکن مادی سرقت، چالشهای کشف علمی جرم سرقت، آسیب شناسی برخوردهای عامه پسند باسارقان از منظر همبستگی اجتماعی، سرقت همراه با خشونت، تحلیل جرم شناختی سرقت از مناطق بحران زده برگزار شد.
این نشست در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و سخنران در محورهای ذکر شده به سخنرانی پرداختند.