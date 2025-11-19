پخش زنده
امروز: -
پیکر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر امروز چهارشنبه وارد استان گلستان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم استقبال از شهدای گمنام امروز ساعت ۱۸ در شهرستان بندرگز برگزار میشود.
مراسم وداع یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار خواهد شد.
پیکر سه شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) پس از مراسم تشییع در گرگان خاکسپاری خواهند شد.
یک شهید در شهرستان علی آباد کتول و یک شهید دیگر هم در شهرستان مراوه تپه خاکسپاری میشوند