به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله عشیری فرمانده انتظامی شادگان اظهار داشت: در راستای عزم جدی پلیس در برخورد با پدیده شوم قاچاق، عوامل یگان امداد شهرستان با اجرای ایست و بازرسی در محور دارخوین – شادگان به یک دستگاه خودروی باری نیسان حاوی بار خرما مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودوری مقدار ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در پوشش بار خرما کشف شد.

سرهنگ عشیری ادامه داد:کارشناسان ارزش این محموله را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.