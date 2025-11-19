امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸- ۱۷:۱۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان هواشناسی کشور
۱۴۰۴-۰۸-۲۵
اعتراف تاریخی ترامپ
اعتراف تاریخی ترامپ
۱۴۰۴-۰۸-۲۶
آغاز اصلاح یک موسسه اعتباری ناتراز
آغاز اصلاح یک موسسه اعتباری ناتراز
۱۴۰۴-۰۸-۲۵
واکنش‌ها به یک انتصاب
واکنش‌ها به یک انتصاب
۱۴۰۴-۰۸-۲۶
خبرهای مرتبط

انتقاد نماینده مازندران از وعده‌های عملی‌نشده ساماندهی پسماند

ممنوعیت انتقال آب شرب به واحدهای صنعتی

علاج کم آبی در همکاری مردم و مسئولان است

استفاده از آب‌های سرگردان زیر زمین برای آبیاری فضای سبز

حل چالش‌های زیست‌محیطی نیازمند رویکردی جامع

الزام صنایع به استفاده از پساب به جای آب‌های زیرزمینی

برچسب ها: پساب ، آبیاری فضای سبز ، آب فاضلاب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 