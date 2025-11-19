پخش زنده
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای باغملک از اتمام عملیات خطکشی ۳۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام نقش موثری در ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیوان کیخائی دهدزی با اشاره به مهمترین اقدامات امسال اظهار کرد: علاوه بر خطکشی طولانیمدت محورهای مواصلاتی، سه هزار عدد علائم راهنمایی و رانندگی نصب، یکهزار متر گاردریل نصب یا تعمیر، ۶۰ تن آسفالت سرد برای لکهگیری مصرف و ۲۰ کیلومتر شانهسازی و یک دستگاه برج نوری در نقاط مورد نیاز نصب شده است.
وی درباره طرحهای راههای روستایی گفت: تعریض محور تیغن–محمدآباد به طول ۲ کیلومتر با اعتبار بیش از ۸۹ میلیارد ریال و محور تیغن–سرله به طول هفت کیلومتر با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال در حال اجراست و همچنین طرح تعریض گلالکمپ به طول یک کیلومتر با اعتبار ۱۳.۹ میلیارد ریال تکمیل شد.
به گفته کیخائی، طرح شاخص تعریض محور پتک–سرله به طول پنج کیلومتر و اعتبار بیش از ۱۳۸ میلیارد ریال در حال اجراست، همچنین محور شانبچه به طول سه کیلومتر با اعتبار ۹۱ میلیارد ریال و محور گود اژدر به طول یک کیلومتر با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال با پیشرفت مناسبی روبروست.
رییس راهداری باغملک با تأکید بر تداوم عملیات نگهداری مسیرها گفت: هدف اصلی این طرحها، ارتقای ایمنی، بهبود تردد و تسهیل دسترسی روستاهاست و با تکمیل آنها، وضعیت ترافیکی شهرستان مطلوبتر خواهد شد.