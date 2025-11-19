به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ نمایندگان مردم شهر‌های مختلف گلستان در مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیرکل صدا و سیمای گلستان، برنامه «ایران‌جان» را فرصتی مهم برای ارتقای جایگاه استان دانستند و گفتند: ۱۵ آذر فرصتی کم‌نظیر است تا گلستان واقعی با تمامی ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و قابلیت‌های توسعه‌ای در قاب شبکه‌های سراسری رسانه ملی دیده شود.

به گفته نمایندگان، برنامه «ایران‌جان» می‌تواند روایتگر چهره‌ای تازه از گلستان باشد؛ استانی با تنوع فرهنگی چشمگیر و برخوردار از پتانسیل‌های گسترده اقتصادی، گردشگری و کشاورزی.

در ادامه، مدیرکل صدا و سیمای گلستان نیز با بیان اینکه «ایران‌جان یک فرصت کم‌نظیر برای گلستان است»، گفت: برای ما مهم است که تصویری دقیق، امیدآفرین و واقع‌گرایانه از گلستان در شبکه‌های ملی منتشر شود؛ تصویری مبتنی بر واقعیت‌ها.

شکری‌نیا افزود: در برنامه ایران‌جان تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، صنایع خلاق و استعداد‌های جوانان گلستانی را به بهترین شکل به نمایش بگذاریم.