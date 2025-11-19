پخش زنده
مراسم باشکوه وداع با پیکر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس ۲ آذر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور و انقلابی تهران در این مجموعه برگزار میشود.
این مراسم معنوی که همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و یادآوری عظمت ایثار رزمندگان اسلام است.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم مردم شهیدپرور دعوت میکند با حضور گسترده در این آیین، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی بدارند.
مکان: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، جنب ایستگاه مترو شهید حقانی، مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.