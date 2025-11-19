چهارمین کنگره جراحی سرطان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، باحضور هیأت رئیسه دانشگاه، استادان و جراحان برجسته کشور و جمعی از جراحان بین‌المللی، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آیین افتتاحیه، دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رئیس این کنگره، ضمن قدردانی از حضور اساتید و مهمانان داخلی و خارجی، آغاز این رویداد را فرصتی ارزشمند برای تبادل علمی و ارتقای خدمات تخصصی حوزه سرطان دانست.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و علمی استان خوزستان و نقش دانشگاه جندی شاپور در شکل‌گیری تمدن پزشکی ایران، تصریح کرد: میزبانی این کنگره در اهواز، تداوم مسیر دانشگاهی است که ریشه‌های آن به بیش از ۱۷۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. خوزستان سرزمین مقاومت، علم و خلق افتخارات ملی از هشت سال دفاع مقدس تا نقش مؤثر در تولیدات ملی و میزبانی مأموریت‌های بزرگ کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی سرطان در استان خوزستان افزود: دانشگاه علوم پزشکی اهواز با وجود محدودیت منابع، پروژه‌های مهمی در حوزه پیشگیری و تشخیص سرطان را پیش می‌برد؛ ساختمان PET Scan و SPECT CT، که ساخت آن بدون اتکا به منابع مالی خارجی و در مدت کوتاهی انجام شده، نمونه‌ای از تلاش مجموعه دانشگاه برای ارتقای خدمات تخصصی در خوزستان است.

وی با ابراز امیدواری از دستاورد‌های علمی این کنگره، گفت: در سه روز برگزاری این رویداد بزرگ علمی، شاهد ارائه مقالات تخصصی، نشست‌های علمی و تبادل تجربیات میان پیشکسوتان و نسل جدید جراحان در حوزه تشخیص و درمان خواهیم بود. امیدوارم این کنگره زمینه‌ساز توسعه بیشتر خدمات جراحی سرطان در استان و کشور باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان از حضور سه رئیس پیشین دانشگاه، دکتر حیات ممبینی، دکتر محمدحسین سرمست و دکتر ایرج نظری، قدردانی کرد و این همراهی را نقطه قوت تداوم مسیر علمی دانشگاه دانست.