به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از امروز (چهارشنبه ۲۸ آبان) با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شد:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی ایران امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌شود.

شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابت‌ها در گروه دوم است و در مرحله مقدماتی ۶ بازی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

پیکان بندر دیر ۲ – هما کیش صفر (۲۱ بر ۱۹ – ۲۱ بر ۱۶)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۷ – ۲۱ بر۱۰)

شهرداری مراغه صفر – هما کیش ۲ (۱۴بر ۲۱ – ۱۲ بر ۲۱)

رازین پلیمر تهران ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۵ – ۲۱ بر ۱۳)

پیکان بندر دیر ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۱ – ۲۱ بر ۱۸)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – رازین‌پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۳ – ۲۱ بر ۱۹)

بدین ترتیب تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی به طور مستقیم به مرحله نیمه نهایی هفته نخست صعود کردند و تیم‌های هما کیش، سمنان، رازین پلیمر و شهرداری مراغه در مرحله نخست پلی آف به مصاف یکدیگر می‌روند تا برنده‌ها به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.

دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک نیز از فردا (پنج‌شنبه ۲۹ آبان) آغاز می‌شود.