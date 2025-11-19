به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استانداری اصفهان با تشریح جزئیات این طرح کلان گفت: این برنامه به‌صورت راهبردی برای نخستین بار دراصفهان اجرا می‌شود وهدف از آن تمرکززدایی از توسعه و ایجاد توازن میان شهرستان‌هاست.

کوروش خسروی افزود: برای هر شهرستان بین سه تا پنج و در برخی مناطق شش طرح پیشران تعریف شده است و پس از تصویب و ابلاغ به فرمانداران ارسال شده است.

وی به همکاری معاون توسعه مدیریت استانداری در استقرار نیرو‌های ویژه برای پیگیری این طرح اشاره کرد و ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس هم با نگاه جدی وارد عمل شده و هر هفته روند پیشرفت طرح‌ها را بررسی می‌کنند.

خسروی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در شهرستان‌های مهاجرپذیری مانند لنجان و مبارکه افزود: رشد شتابان صنایع در این مناطق بدون زیرساخت‌های کافی، موجب مهاجرت گسترده و افزایش بیکاری شده است و توسعه آینده باید بر فناوری، دانش‌بنیان شدن بنگاه‌ها و گسترش صنایع نو استوار باشد.

وی ایجاد قطب‌های پارک فناوری و منطقه ویژه اقتصادی در فولادشهر را نمونه‌ای از این سیاست عنوان کرد و گفت: تعریف طرح‌های بزرگ فقط در مرکز استان توازن توسعه را بر هم می‌زند و حمایت از شهرستان‌ها باید محور تمرکز باشد.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح نوآورانه هنرستان‌های هیئت‌امنایی با نظارت مستقیم صنایع بزرگ افزود: در این روش، آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی کارخانه‌ها طراحی می‌شود، تا دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی مهارت‌های کاربردی لازم برای ورود به صنعت را داشته باشند.

خسروی ادامه داد: با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی استان، در ماه‌های اخیر گام‌های مثبتی برای همکاری با هیات‌های خارجی برداشته شده است و امضای تفاهم نامه‌های مشترک فرصت‌های تازه‌ای برای صادرات و جذب سرمایه در استان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرای حوزه اقتصادی استان گفت: چارچوب اقتصادی جدید اصفهان، بر پایه تمرکززدایی، عدالت توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بومی شهرستان‌ها طراحی شده و اجرای طرح پیشران، نقطه آغاز این تحول است.