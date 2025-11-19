به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش آباده گفت: در این رقابت ها، دو صد متر سرعت، ۱۰۰ متر با مانع، پرش طول، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، دو ۴۰۰ متر سرعت و ۸۰۰ متر در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی آباده برگزار شد.

ترابی افزود: منتخبان چهارمین دوره مسابقات دو و میدانی در هر رشته به استان معرفی می‌شوند.

او بیان کرد: مسابقات استانی اسفندامسال در شیراز برگزار خواهد شد.