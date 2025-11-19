قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس شورای حکام «مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو» گفت: تصویب کامل گزارش و برنامه سال آینده مرکز میراث ناملموس، رأی اعتماد راهبردی شورای حکام بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی، تصویب کامل گزارش عملکرد سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ و برنامه سال آینده مرکز «مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو» را «رأی اعتماد راهبردی اعضای شورای اجرایی به مسیر مرکز میراث ناملموس تهران» توصیف و از مدیریت و برنامه‌ریزی‌های این مرکز قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک شورای اجرایی مرکز که امروز به‌ صورت برخط و از محل سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مشارکت کشور‌های تاجیکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه برگزار شد، گفت: این نشست، به همّت مرکز میراث ناملموس تهران و با مشارکت ارزشمند نمایندگان کشور‌های عضو برگزار شد و خوشبختانه توانستیم گزارش عملکرد سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ و برنامه سال آینده را با اجماع کامل و بدون هیچ‌گونه تردید و مخالفت به تصویب برسانیم. این سطح از همراهی، در واقع رأی اعتماد راهبردی شورای حکام به جهت‌گیری‌های مرکز است.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح محور‌های اصلی دستور جلسه افزود: در این نشست، مجموعه برنامه‌ها و طرح هایی که طی یک سال گذشته در چارچوب دوره ۲۰۲۴–۲۰۲۵ طراحی و اجرا شده بود، به‌ تفصیل ارائه و ارزیابی شد. جمع‌بندی نهایی نشان داد که همه برنامه‌ها، هم از منظر انطباق با مأموریت‌های مرکز و هم از حیث تأثیرگذاری در سطح منطقه، مورد تأیید کامل شورای اجرایی قرار گرفته است و این برای ما یک پیام روشن دارد: مسیر انتخاب‌شده برای مرکز، مسیر درست و قابل اتکاست.

رئیس شورای حکام گفت: پلان برنامه‌ای و طرح اجرایی مرکز برای سال آینده نیز که شامل مجموعه‌ای از ابتکار‌های تازه در حوزه پاسداری، ظرفیت‌سازی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در کشور‌های آسیای غربی و مرکزی است، به‌ طور کامل و بدون هیچ‌گونه ابهام تصویب شد: هیچ‌یک از طرح های پیشنهادی با مخالفت یا حتی تردید جدی مواجه نشد و این اجماع، نشان‌دهنده انسجام نگاه کشور‌های عضو نسبت به نقش مرکز در پیوند دادن میراث ناملموس با سیاست‌گذاری فرهنگی و توسعه پایدار در منطقه است.

دارابی همچنین به شیوه اداره نشست اشاره کرد و افزود: ریاست نشست، بر اساس تفویض اینجانب به‌عنوان رئیس شورای حکام، به‌ عهده سرکار پروفسور ساجیدا حیدر وندال بود و روند بررسی‌ها، جمع‌بندی‌ها و تصویب‌ها با مدیریت دقیق، حرفه‌ای و الهام‌بخش وی پیش رفت. همراهی و مداخلات کارشناسی اعضای شورا نیز نشان داد که موضوع میراث ناملموس برای کشور‌های منطقه، یک اولویت واقعی و مشترک است.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی ویژه از مدیریت مرکز گفت: مایه خرسندی است که گزارش عملکرد و برنامه کار مرکز، با دقت حرفه‌ای و انسجام محتوایی زیاد ارائه شد. بدین‌وسیله، مراتب تقدیر خود را از مدیرکل مرکز و تیم همکاران ایشان اعلام می‌کنم. این سطح از برنامه‌ریزی و پاسخگویی، زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتماد شورای حکام و شورای اجرایی به مرکز بوده است.

رئیس شورای حکام تأکید کرد: اکنون انتظار ما این است که مرکز، در پرتو مصوبات جدید، گام‌های تازه و جدی‌تری برای تقویت نقش خود در شبکه مراکز مقوله دوم یونسکو و خدمت به جوامع میراث‌دار منطقه بردارد. وزارت میراث فرهنگی و شورای حکام نیز در چارچوب وظایف خود، از این مسیر حمایت خواهند کرد.