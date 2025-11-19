جوان فعال روستای رشکوییه در شهرستان تفت، با کتابخانه سیار خود هر روز به یکی از روستا‌ها و مناطق اطراف شهر می‌رود و کتاب‌های متنوع را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اسماعیل دبستانی، جوان فعال روستای رشکوییه در شهرستان تفت، با کتابخانه سیار خود هر روز به یکی از روستا‌ها و مناطق اطراف شهر می‌رود و کتاب‌های متنوع و جذاب برای همه سنین را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

به گفته دبستانی، وقتی به محلات مختلف سر می‌زند، مردم با استقبال فراوان از او کتاب امانت می‌گیرند و فرصت مطالعه برای همه فراهم می‌شود. او با معرفی محتوای کتاب‌های گوناگون تلاش می‌کند همه افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان، به مطالعه علاقه‌مند شوند.

رفیعی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، گفت: اقداماتی مانند فعالیت عموکتابی نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش دسترسی به کتاب در مناطق روستایی دارد و می‌تواند الگوی عملی و الهام‌بخش برای سایر جوانان باشد.