به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اسماعیل دبستانی، جوان فعال روستای رشکوییه در شهرستان تفت، با کتابخانه سیار خود هر روز به یکی از روستاها و مناطق اطراف شهر میرود و کتابهای متنوع و جذاب برای همه سنین را در اختیار علاقهمندان قرار میدهد.
به گفته دبستانی، وقتی به محلات مختلف سر میزند، مردم با استقبال فراوان از او کتاب امانت میگیرند و فرصت مطالعه برای همه فراهم میشود. او با معرفی محتوای کتابهای گوناگون تلاش میکند همه افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان، به مطالعه علاقهمند شوند.
رفیعی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد، گفت: اقداماتی مانند فعالیت عموکتابی نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش دسترسی به کتاب در مناطق روستایی دارد و میتواند الگوی عملی و الهامبخش برای سایر جوانان باشد.