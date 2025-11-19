به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای مانور سراسری زلزله مدارس در سطح استان یزد گفت: به مناسبت بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله مدارس، برنامه ریزی برای حضور ۲۷ مدیرکل دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در ۲۷ مدرسه منتخب صورت گرفته است.

وی از برگزاری نشست خبری، جلسه هماهنگی و آموزشی مدیران مدارس منتخب، ارزیابی اجرای مانور، حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران در مانور شهرستان‌ها و برگزاری مسابقه ویژه دانش آموزان خبر داد.