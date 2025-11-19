پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: ۲۷مدرسه منتخب با حضور مدیران کل دستگاهها مانور زلزله برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای مانور سراسری زلزله مدارس در سطح استان یزد گفت: به مناسبت بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله مدارس، برنامه ریزی برای حضور ۲۷ مدیرکل دستگاههای عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در ۲۷ مدرسه منتخب صورت گرفته است.
وی از برگزاری نشست خبری، جلسه هماهنگی و آموزشی مدیران مدارس منتخب، ارزیابی اجرای مانور، حضور کارشناسان اداره کل مدیریت بحران در مانور شهرستانها و برگزاری مسابقه ویژه دانش آموزان خبر داد.