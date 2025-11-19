همایش اصلاح الگوی کشت برای آشنایی بیشتر کشاورزان این شهرستان با روش‌های جدید کشت و تبدیل آیش زرد به سبز و کشت گیاهان کم آب بر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آستانه روز جهانی خاک کشاورزان شهرستان کبودراهنگ با جدید روش‌های اصلاح الگوی کشت از قبیل کشت گیاهان دارویی و استفاده از مشاین الات جدید کشاورزی و سیستم‌های نوین ابیاری آشنا شدند

علی سرخوش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: سالانه بیش از ۱۸۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان کبودراهنگ محصولات دیم و ابی کشت میشودکه سالانه بیش از ۷۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان کبودراهنگ بصورت ایش میباشد که در حدود ۱۰ هزار هکتار از این رقم به کشت گیاهان دارویی و علوفه اختصاص می‌یابد.