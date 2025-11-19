به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، در مراسمی برنامه‌های هفته بسیج در استان مرکزی آغاز شد.

سرهنگ صابر حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: مناسبت‌هایی نظیر ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضور شهدای گمنام در استان و شهرستان اراک بر معنویت هفته بسیج افزوده و امسال هزارو ۲۵ فعالیت با رویکرد اتحاد مقدس و توجه به آگاهی اندیشه و ادراک نسل جوان در شهرستان اراک برگزار خواهد شد.

سردار مرتضی عمو مهدی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی هم گفت: بسیج نهادی مردمی است که همواره در مقابله با خطرات و تهدید‌ها همواره مدافع ملت و ایران اسلامی بوده و از ابتدای تاسیس در عرصه‌های مختلف دفاع نظامی، فرهنگی، اجتماعی، عمران و سازندگی و بخصوص در بحران‌ها و بلایای طبیعی برای خدمت به مردم جانفشانی کرده و برای اعتلای ایران اسلامی در خط مقدم خدمت نقش آفرینی کرده است.

مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی نیز در این مراسم علم و دانش و آگاهی را نیاز و لازمه حضور قدرتمند در همه عرصه‌ها بخصوص در عرصه‌های دفاعی دانست و گفت دانش آموزان و دانشجویان و نسل جوان باید با روحیه بسیجی در مسیر کسب علم و دانش و رسیدن به مرز‌های فن آوری تلاش کرده و با سلاح علم و ایمان و تقوا اعتلای ایران اسلامی در همه عرصه‌ها را رقم بزنند.

در این مراسم به مناسبت هفته کتاب از کتابداران نمونه و اعضای شاخص کتابخانه‌های استان هم تجلیل شد.