پخش زنده
امروز: -
سرگرد مجید ملک پور نفر اول مسابقات قرآنی فراجا در کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل، با اشاره به برگزاری سیامین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم فراجا گفت: این مسابقات که از ۲۶ تا ۲۸ آبانماه در شیراز و در جوار بارگاه نورانی حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با هدف ترویج انس با قرآن، ارتقای مهارتهای دینی و شناسایی استعدادهای قرآنی در ۱۳ رشته برگزار گردید و نزدیک به ۳۰۰ نخبه قرآنی از سراسر کشور در آن حضور داشتند.
سرهنگ غلامرضا هاشمیزاده افزود: در این دوره از مسابقات، سرگرد مجید ملکپور، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان آران و بیدگل، با اجرای اذانی دقیق و سرشار از معنویت، موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.