رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:ملت ایران در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تمسک به تفکر بسیجی توانست ره یکصد ساله را یک شبه بپیماید و دشمن را از دستیابی به امیال شوم و مقاصد پلیدش باز دارد و شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: بعضی‌ها فکر می‌کنند این دشمنی‌ها با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده ولی این طور نیست، این دشمنی‌های نظام سلطه با ملت ایران از ابتدا وجود داشته و آنها به دنبال ضعیف کردن ملت ایران بودند.

سردار سلیمانی افزود: نظام سلطه و دشمنان و بیگانگان تقریباً هر ۱۰ سال یک ضربه اساسی و مهلکی بر پیکر کشور عزیز ما وارد می‌کردند، اما این روند با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف و شرایط دگرگون شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان سنگربان منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شد و سران کشور وابسته آمریکا بودند. پادشاه به دنبال کسب موافقت و رضایت روسای جمهور آمریکا بود و هیئت دولت و وزرا با هماهنگی سفیر آمریکا انتخاب می‌شد.

سردار سلیمانی گفت: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها از کشور اخراج شدند و سی و چند هزار مستشار آمریکایی از ایران بیرون رانده شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مقالاتی در دنیا منتشر شده که به فارسی ترجمه شده بود و شاه‌بیت این مقالات این است که در ایران نسل جدیدی از نوجوانان و جوانان متولد شدند که وجه تمایز آنها داشتن تفکر مقاومتی است.

سردار سلیمانی افزود: این نسل جدید افرادی هستند که تمسک‌شان به تفکر مقاومت، ایستادگی و پایداری در مقابل دشمنان ایران بسیار برجسته و فوق‌العاده قوی است. این یک حقیقت انکارناپذیر است که به برکت تفکر بسیجی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است.

سردار سلیمانی تصریح کرد: این پیروزی بزرگی بود، پیروزی با عظمتی که اردوگاه سلطه‌گران عالم را آتش زد و قلب جنایتکاران عالم را ویران کرد و تل‌آویو بخش‌های مهم و اساسی و راهبردی خود را از دست داد. این زلزله بزرگی بود در اردوگاه سلطه‌گران عالم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: یک زمان جزیره کوچک انگلیس نام بریتانیای کبیر به خود داده بود، زیرا از شرق تا غرب عالم در سیطره دولت استعمارگر انگلیس قرار داشت. صدای آمریکا در دنیا زلزله به پا می‌کرد، زیرا از شرق تا غرب عالم تحت نفوذ آمریکایی‌ها بود. امروز این وضع وجود ندارد.