مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در بازدید سرزده از پروژه ۱۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن چالوس، از پیشرفت ۷۰ درصدی این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه ۱۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن در چالوس خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان سال آماده افتتاح خواهد بود.
جابر حسنزاده در بازدیدی سرزده از روند احداث این پروژه، بر ضرورت تسریع عملیات تکمیلی و رعایت استانداردهای فنی تأکید کرد.
در این بازدید که حنظله تقیپور معاون املاک و حقوقی نیز حضور داشت، پیمانکار پروژه گزارش داد که پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۷۰ درصد رسیده و با ادامه روند فعلی، پروژه تا پایان سال تکمیل و آماده افتتاح خواهد بود.
این بازدید در راستای سیاستهای نظارتی اداره کل و با هدف اطمینان از پیشرفت مطلوب پروژههای نهضت ملی مسکن در استان انجام شد.