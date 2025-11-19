ششمین نمایشگاه و جشنواره استانی اسوه بسیج مساجد و محلات سپاه نینوای گلستان امروز گشایش یافت.

نمایشگاه و جشنواره استانی اسوه بسیج مساجد و محلات سپاه نینوای گلستان در گرگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار سید موسی حسینی فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: ۴۸ غرفه از سراسر استان مهمترین عملکرد و اقدامات خود را به نمایش گذاشتند.

او افزود: از بیش از ۲ هزار پایگاه فعال بسیج در گلستان، ۲۴۴ پایگاه به مرحله شهرستانی اسوه راه یافتند و ازین تعداد نیز ۴۸ پایگاه به جشنواره اسوه استانی رسیدند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان این جشنواره با هدف معرفی پایگاه نمونه بسیج در سطح استان گلستان در نظر گرفته شده است تا بتواند از این طریق انتقال تجارب صورت گیرد.

او ادامه داد: این جشنواره تا جمعه در مجتمع لاله سپاه نینوای گلستان دایر است.